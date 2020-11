Rico Verhoeven op 30 januari 2021 tegen Jamal Ben Saddik

Verhoeven kwam de afgelopen 26 maanden slechts eenmaal in actie: december 2019, toen hij in Arnhem won van Badr Hari, nadat de Marokkaan geblesseerd opgaf.

Twee keer eerder vochten de Nederlander en Ben Saddik tegen elkaar. Beiden wonnen een keer, waarvan Verhoeven de meeste recente clash, in december 2017. In aanloop naar die partij spuugde Ben Saddik in het gezicht van de kampioen, een doodzonde. Hoewel vechters elkaar soms het licht uit de ogen slaan, dient er altijd respect te zijn voor het feit dat een tegenstander het aandurft om met je in de ring te stappen.

„Er is niks zo smerig en respectloos als spugen naar een tegenstander”, oordeelde Verhoeven destijds al over het incident. Op 30 januari kan Verhoeven de strijd met Ben Saddik voor eens en altijd in zijn voordeel beslissen en die op 2-1 zetten. Ben Saddik is gewaarschuwd. „Als ik omval, sta ik altijd weer op”, is niet voor niets de lijfspreuk van Verhoeven.