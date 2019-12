Sport Kort: ’Ajax-fan’ weg bij RKC

Voetbal: FIFA schorst Afghaanse official voor vijf jaar

16.05 uur: De FIFA heeft official Mohammad Hanif Sediqi Rustam voor vijf jaar geschorst en ook beboet. Rustam is de voormalig assistent van de gewezen voorzitter van de Afghaanse voetbalbond Keramuudin Karim, die schuldig werd bevonden aan seksueel misbruik. Daarvan zou Rustam op de hoogte zijn geweest, maar hij heeft dat nooit gemeld. Die verplichting had hij wel.

Diverse Afghaanse voetbalsters beschuldigden Karim van herhaaldelijk seksueel misbruik, in de periode van 2013 tot 2018. De schorsing van Rustam is dinsdag ingegaan. Hij mag de komende vijf jaar geen voetbalgerelateerde activiteiten uitvoeren. Rustam moet ook een boete betalen van 10.000 Zwitserse francs, omgerekend ruim 9000 euro.

Voetbal: Gladbach bindt wereldkampioen

15.18 uur: De Duitse voetbalclub Borussia Mönchengladbach heeft weer een basiskracht langer aan zich gebonden. Na doelman Yann Sommer en de middenvelders Lászlo Bénes en Florian Neuhaus ondertekende ook Christoph Kramer een nieuw contract. De 28-jarige Duitse middenvelder ligt nu tot medio 2023 vast bij Gladbach, de trotse koploper van de Bundesliga.

Kramer kwam in 2013 naar Borussia Mönchengladbach, aanvankelijk op huurbasis. Hij stond een jaar later aan de aftrap van de WK-finale tegen Argentinië als vervanger van Sami Khedira, die vlak voor de aftrap geblesseerd afhaakte. De middenvelder moest zich na een half uur al laten vervangen in het Maracanã-stadion. Kramer liep een hersenschudding op bij een botsing met een Argentijnse verdediger. De 'Mannschaft' won de wereldtitel dankzij een doelpunt in de verlenging van Mario Götze.

In ruim 170 wedstrijden voor Gladbach maakte Kramer tien doelpunten.

Voetbal: Overbodige aanvaller Seys weg bij RKC

12.05 uur RKC Waalwijk heeft het contract van Dylan Seys ontbonden. De Belgische aanvaller krijgt zo de ruimte om een nieuwe club te zoeken. Seys kon dit seizoen niet rekenen op speeltijd bij de Brabantse eredivisionist. Hij werd al vroeg in het seizoen door trainer Fred Grim teruggezet naar de beloften.

De 23-jarige Belg, die eerder voor Club Brugge en FC Twente speelde, was vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie wel belangrijk voor RKC. Met dertien doelpunten en heel wat assists had Seys een aanzienlijk aandeel in de promotie naar de eredivisie.

Door de komst van onder anderen Stanley Elbers en Dylan Vente raakte de vleugelspits na de zomer echter uit beeld. Seys mocht aan het begin van het seizoen nog drie keer invallen, maar Grim besloot hem terug te zetten naar de beloften omdat de Belg moeite had met zijn reserverol.

Onlangs tijdens het duel met Ajax zat Seys op de tribune en zong hij mee met liederen van de Amsterdamse fans. Een video daarvan verscheen op internet.

Giannis Antetokounmpo (34) troeft Bobby Portis van de New York Knicks af. Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: Bucks onstuitbaar

De basketballers van Milwaukee Bucks gaan gestaag door met winnen in de NBA. De ploeg boekte tegen New York Knicks al de twaalfde zege op rij en de achttiende in totaal in dit seizoen: 132-88.

De Griek Giannis Antetokounmpo was weer eens de grote man bij de Bucks. Hij noteerde 29 en 15 rebounds. Milwaukee leidt stevig in de oostelijke divisie (Eastern Conference) van de NBA.