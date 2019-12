Sport Kort: Overbodige aanvaller Seys weg bij RKC

Overbodige aanvaller Seys weg bij RKC

12.05 uur RKC Waalwijk heeft het contract van Dylan Seys ontbonden. De Belgische aanvaller krijgt zo de ruimte om een nieuwe club te zoeken. Seys kon dit seizoen niet rekenen op speeltijd bij de Brabantse eredivisionist. Hij werd al vroeg in het seizoen door trainer Fred Grim teruggezet naar de beloften.

De 23-jarige Belg, die eerder voor Club Brugge en FC Twente speelde, was vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie wel belangrijk voor RKC. Met dertien doelpunten en heel wat assists had Seys een aanzienlijk aandeel in de promotie naar de eredivisie.

Door de komst van onder anderen Stanley Elbers en Dylan Vente raakte de vleugelspits na de zomer echter uit beeld. Seys mocht aan het begin van het seizoen nog drie keer invallen, maar Grim besloot hem terug te zetten naar de beloften omdat de Belg moeite had met zijn reserverol.

Giannis Antetokounmpo (34) troeft Bobby Portis van de New York Knicks af. Ⓒ USA TODAY Sports

Basketballers Bucks onstuitbaar

De basketballers van Milwaukee Bucks gaan gestaag door met winnen in de NBA. De ploeg boekte tegen New York Knicks al de twaalfde zege op rij en de achttiende in totaal in dit seizoen: 132-88.

De Griek Giannis Antetokounmpo was weer eens de grote man bij de Bucks. Hij noteerde 29 en 15 rebounds. Milwaukee leidt stevig in de oostelijke divisie (Eastern Conference) van de NBA.