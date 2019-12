Sport Kort: Ronnie O’Sullivan speelt met pijnlijke voet

Biljarten: Ronnie O’Sullivan speelt met pijnlijke voet

19.28 uur: Een oude voetblessure maakt het verder spelen van de 43-jarige Ronnie O’Sullivan in het UK Championschip snooker onzeker. De zevenvoudige winnaar heeft weliswaar de 3e ronde bereikt door een 6-2 zege op Noppon Saengkham uit Thailand, maar na afloop klaagde The Rocket over een zeer pijnlijke voet.

..Ik hoop dat ik goed genoeg ben om te spelen", vertelde O’Sullivan. ,,Het is een oud loopblessure. Ik kon niet stoppen met hardlopen, dus ik ben vier of vijf weken geleden weer begonnen en nu is mijn voet gewoon heel erg pijnlijk. Ik wil me niet terugtrekken.”

O’Sullivan kan door het winnen van dit kampioenschap geschiedenis schrijven. Niet alleen wordt hij de eerste speler die acht keer het UK Championschip op zijn naam weet te schrijven, maar pakt hij bij toernooiwinst ook zijn 37e rankingtitel en is hij daarmee de Schot Stephen Hendry voorbij.

In de volgende ronde, die donderdag wordt gespeeld, staat hij bij de laatste 16 tegenover de Chinees Ding Junhui.

Atletiek: Kipchoge mikt op Tokio, mits hij kans krijgt

19.11 uur: De Keniaanse atleet Eliud Kipchoge wil zijn olympische titel op de marathon bij Tokio 2020 graag verdedigen. De 35-jarige wereldrecordhouder verbindt echter één belangrijke voorwaarde aan zijn deelname in Japan. „Ik moet eerst nog wel worden geselecteerd”, laat hij weten. „Tokio staat hoop op mijn verlanglijstje en ik vertrouw erop dat ik aan de start zal staan.”

Het voorbehoud dat Kipchoge nog maakt is vooral een gevolg van de vaak chaotische en onbegrijpelijke selectieprocedures in de Keniaanse atletiek.

Kipchoge wil geen oordeel uitspreken over de verplaatsing van de olympische marathon van Tokio naar Sapporo, waar de weersomstandigheden normaal gesproken minder tropisch zullen zijn. „Ik klaag niet. De medailles zijn hetzelfde, denk ik. Het is een besluit van het IOC en daar leg ik me bij neer. De strijd gaat ook in Sapporo tussen de atleten.”

Kipchoge liep in oktober in Wenen als eerste een marathon onder de twee uur. Die race was speciaal voor hem georganiseerd, met veel gangmakers. Mede daardoor is zijn tijd van 1.59.40 geen officieel wereldrecord.

Voetbal: Juve-middenvelder weer onder het mes

17.36 uur: Middenvelder Sami Khedira van Juventus blijft sukkelen met zijn gezondheid. De 32-jarige Duitser moet woensdag opnieuw een knie-operatie ondergaan. Hoe lang hij deze keer bij de Italiaanse kampioen aan de kant moet blijven, is nog niet bekend.

Khedira was eerder dit jaar door een ingreep aan zijn hart en aan zijn knie ook al geruime tijd uit de roulatie. Hij kwam dit seizoen tot dusver zeventien keer in actie voor de club van verdediger Matthijs de Ligt.

Sam Bennett Ⓒ AFP

Wielrennen: Deceuninck-Quick-Step haalt Bennett binnen

17.26 uur: De Belgische wielerploeg Deceuninck-Quick-Step heeft de komst van de Ierse sprinter Sam Bennett afgerond. Vorige maand werd al bekend dat Bennett Bora-hansgrohe na zes jaar zou verlaten. De 29-jarige renner heeft een contract voor twee jaar ondertekend.

„Ik ben heel blij dat ik kan tekenen bij Deceuninck, het team waar ik een poster van op mijn muur had toen ik een kind was”, zei Bennett. „Ik herinner me dat ik naar een race ging en werd geïntimideerd door zo’n groot team. Ik had nooit gedacht dat ik goed genoeg zou zijn om voor hen te tekenen, dus om te kunnen zeggen dat ik ervoor ga rijden is een droom die uitkomt.”

Bennett was dit jaar de beste sprinter in de BinckBank Tour en de Ronde van Turkije. In de BinckBank Tour won Bennett de eerste drie etappes.

Naast Bennett legde de ploeg van Patrick Lefevere ook de Nieuw-Zeelander Shane Archbold (30) vast.

Zwemmen: EK langebaan in 2022 in Rome

16.45 uur: De 36e editie van de Europese zwemkampioenschappen langebaan zal in 2022 in Rome worden gehouden. Het toernooi begint op 11 augustus en eindigt op 21 augustus 2022.

De wedstrijden vinden plaats in het Foro Italico, waar waarschijnlijk ongeveer 1500 zwemmers uit 52 landen in actie zullen komen. De races in open water worden in Ostia afgewerkt. Ook het schoonspringen en synchroonzwemmen staan op het programma in Italië. Het klifduiken debuteert op het EK-schema.

In Rome werden eerder de EK zwemmen in 1983 en de WK zwemmen in 2009 gehouden. De eerstvolgende EK langebaan staan in Boedapest van 11 tot 24 maart 2020 op de agenda.

In Glasgow beginnen woensdag de EK kortebaan.

Voetbal: FIFA schorst Afghaanse official voor vijf jaar

16.05 uur: De FIFA heeft official Mohammad Hanif Sediqi Rustam voor vijf jaar geschorst en ook beboet. Rustam is de voormalig assistent van de gewezen voorzitter van de Afghaanse voetbalbond Keramuudin Karim, die schuldig werd bevonden aan seksueel misbruik. Daarvan zou Rustam op de hoogte zijn geweest, maar hij heeft dat nooit gemeld. Die verplichting had hij wel.

Diverse Afghaanse voetbalsters beschuldigden Karim van herhaaldelijk seksueel misbruik, in de periode van 2013 tot 2018. De schorsing van Rustam is dinsdag ingegaan. Hij mag de komende vijf jaar geen voetbalgerelateerde activiteiten uitvoeren. Rustam moet ook een boete betalen van 10.000 Zwitserse francs, omgerekend ruim 9000 euro.

Voetbal: Gladbach bindt wereldkampioen

15.18 uur: De Duitse voetbalclub Borussia Mönchengladbach heeft weer een basiskracht langer aan zich gebonden. Na doelman Yann Sommer en de middenvelders Lászlo Bénes en Florian Neuhaus ondertekende ook Christoph Kramer een nieuw contract. De 28-jarige Duitse middenvelder ligt nu tot medio 2023 vast bij Gladbach, de trotse koploper van de Bundesliga.

Kramer kwam in 2013 naar Borussia Mönchengladbach, aanvankelijk op huurbasis. Hij stond een jaar later aan de aftrap van de WK-finale tegen Argentinië als vervanger van Sami Khedira, die vlak voor de aftrap geblesseerd afhaakte. De middenvelder moest zich na een half uur al laten vervangen in het Maracanã-stadion. Kramer liep een hersenschudding op bij een botsing met een Argentijnse verdediger. De ’Mannschaft’ won de wereldtitel dankzij een doelpunt in de verlenging van Mario Götze.

In ruim 170 wedstrijden voor Gladbach maakte Kramer tien doelpunten.

Dylan Seys van RKC Waalwijk (wit shirtje) kan vertrekken bij RKC Waalwijk. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Overbodige aanvaller Seys weg bij RKC

12.05 uur RKC Waalwijk heeft het contract van Dylan Seys ontbonden. De Belgische aanvaller krijgt zo de ruimte om een nieuwe club te zoeken. Seys kon dit seizoen niet rekenen op speeltijd bij de Brabantse eredivisionist. Hij werd al vroeg in het seizoen door trainer Fred Grim teruggezet naar de beloften.

De 23-jarige Belg, die eerder voor Club Brugge en FC Twente speelde, was vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie wel belangrijk voor RKC. Met dertien doelpunten en heel wat assists had Seys een aanzienlijk aandeel in de promotie naar de eredivisie.

Door de komst van onder anderen Stanley Elbers en Dylan Vente raakte de vleugelspits na de zomer echter uit beeld. Seys mocht aan het begin van het seizoen nog drie keer invallen, maar Grim besloot hem terug te zetten naar de beloften omdat de Belg moeite had met zijn reserverol.

Onlangs tijdens het duel met Ajax zat Seys op de tribune en zong hij mee met liederen van de Amsterdamse fans. Een video daarvan verscheen op internet.

Giannis Antetokounmpo (34) troeft Bobby Portis van de New York Knicks af. Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: Bucks onstuitbaar

07.00 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks gaan gestaag door met winnen in de NBA. De ploeg boekte tegen New York Knicks al de twaalfde zege op rij en de achttiende in totaal in dit seizoen: 132-88.

De Griek Giannis Antetokounmpo was weer eens de grote man bij de Bucks. Hij noteerde 29 en 15 rebounds. Milwaukee leidt stevig in de oostelijke divisie (Eastern Conference) van de NBA.