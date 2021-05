Caleb Ewan sprint naar zege in vijfde Giro-etappe

Voor Ewan is het de eerste etappezege in deze Giro en de vierde in totaal. De roze trui blijft om de schouders van de Italiaan Alessandro De Marchi. Donderdag volgt een lastige etappe met aankomst bergop in Ascoli Piceno.

De Spaanse kopman Mikel Landa van Bahrain Victorious kwam in de laatste kilometers hard ten val. De Spanjaard heeft moeten opgeven in de Giro.

Na het afzien in de barre vierde rit naar Sestola deed het peloton het in de vijfde etappe rustig aan. Twee renners mochten in de aanval maar werden op meer dan 100 kilometer van de streep vlak na de tussensprint al teruggepakt. Daarna was het de beurt aan de Zwitser Simon Pellaud en de Italiaan Davide Gabburo, die maximaal een kleine minuut marge kregen van de sprintersploegen. Zij kregen nog gezelschap van de Fransman Alexis Gougeard, maar de voorsprong was minimaal.

De Rus Pavel Sivakov kwam op ruim tien kilometer voor de streep ten val en leek aangeslagen. De wielrenner van Ineos Grenadiers kon niet meer terugkeren in het peloton. Daarna was er op zo'n vier kilometer van de streep een valpartij waarbij Joe Dombrowski, de ritwinnaar van dinsdag, en klassementsrenner Landa betrokken waren.

In de bochtige aanloop naar de finish leek Dylan Groenewegen te ver gepositioneerd om mee te kunnen sprinten voor de zege. De renner van Jumbo-Visma werd achtste. De Belg Tim Merlier, winnaar van de tweede rit, had een defect en kon niet meer meesprinten. Nizzolo leek op weg naar zijn eerste etappezege in de Giro, maar Ewan had veel meer snelheid.

Ewan noemde de overwinning een opluchting, nadat zijn sprint in de tweede etappe was mislukt. "Er lag veel druk op mij en op het team. Ik kwam goed door de laatste bochten en heb denk ik laten zien dat ik de beste benen had in de finale."

De Australiër wil dit jaar in alle drie de grote rondes minimaal een rit winnen, zei hij. "Je weet dat ik hongerig ben om zo vaak mogelijk te winnen en dit geeft vertrouwen voor de volgende sprintetappes."