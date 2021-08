Live Eredivisie: FC Twente en Ajax doelpuntloos de rust in

Ajax begint zonder Antony aan de uitwedstrijd tegen FC Twente. De Braziliaanse aanvaller start op de bank.

Antony werd met Brazilië olympisch kampioen op de Spelen van Tokio. Hij keerde vorige week terug in Amsterdam. Trainer Erik ten Hag laat Steven Berghuis op de rechterflank beginnen.

Daley Blind is de linksback van Ajax in Enschede. Hij vervangt de geschorste Nicolás Tagliafico. Edson Álvarez is de meest verdedigende middenvelder van de kampioen uit Amsterdam.

PSV

Eerder dit weekend won PSV de tweede wedstrijd van dit seizoen in de Eredivisie. De formatie van trainer Roger Schmidt versloeg zaterdagavond op eigen veld SC Cambuur met 4-1. Een week eerder hadden de Brabanders in Almelo gewonnen bij Heracles.

SC Heerenveen

SC Heerenveen won zaterdag in eigen huis met 3-2 van PEC Zwolle. Halverwege leidden de Friezen nog met 3-0. Sparta en Heracles speelden in een levendig duel gelijk. Het werd 1-1. Het duel tussen FC Groningen en FC Utrecht leverde geen winnaar op. Geen van beide clubs kwam in Groningen tot scoren: 0-0.

NEC

De tweede speelronde van de Eredivisie begon vrijdag met een duel tussen NEC en PEC Zwolle. De Nijmegenaren kenden weinig moeite met de bezoekers: 2-0. Al in de vierde minuut tekende Ali Akman voor de openingstreffer. Nog voor rust zorgde Jonathan Okita voor de tweede treffer van de avond.

Gervane Kastaneer (links) van PEC Zwolle met de NEC-spelers Souffian El Karouani en Cas Odenthal. Ⓒ ANP

Volledig programma

Vrijdag 20 augustus

NEC - PEC Zwolle 2-0

Zaterdag 21 augustus

SC Heerenveen - RKC Waalwijk 3-2

PSV - SC Cambuur 4-1

Sparta Rotterdam - Heracles Almelo 1-1

FC Groningen - FC Utrecht 0-0

Zondag 22 augustus