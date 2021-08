Live Eredivisie: Linssen zet Feyenoord aan de leiding tegen Eagles

Volg alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Trainer Arne Slot van Feyenoord heeft voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (aanvang: 14.30 uur) zijn basisteam ongewijzigd gelaten. Hij geeft opnieuw zijn vertrouwen aan het elftal, dat afgelopen donderdag begon aan het succesvolle duel met IF Elfsborg (5-0) in de play-offs voor de Conference League.

In die wedstrijd kreeg doelman Justin Bijlow in de slotfase de rode kaart. Hij is voor de return donderdag in Zweden geschorst. Bijlow staat tegen de Eagles gewoon weer in het doel.

Bij het gepromoveerde Go Ahead fungeert Warner Hahn (ex-Feyenoord) als doelman. De club uit Deventer won in de Eredivisie in De Kuip één keer van Feyenoord. Dat was op 19 april 2015 (0-1).

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.

Ajax

Ajax heeft op bezoek bij FC Twente een slechte beurt gemaakt. Lang leek de regerend landskampioen ondanks een zeer matige pot te gaan winnen, maar de ploeg uit Enschede dwong in de slotfase de 1-1 af.

Bekijk ook: Zwak Ajax lijdt eerste puntenverlies op bezoek bij FC Twente

PSV

Eerder dit weekend won PSV de tweede wedstrijd van dit seizoen in de Eredivisie. De formatie van trainer Roger Schmidt versloeg zaterdagavond op eigen veld SC Cambuur met 4-1. Een week eerder hadden de Brabanders in Almelo gewonnen bij Heracles.

SC Heerenveen

SC Heerenveen won zaterdag in eigen huis met 3-2 van PEC Zwolle. Halverwege leidden de Friezen nog met 3-0. Sparta en Heracles speelden in een levendig duel gelijk. Het werd 1-1. Het duel tussen FC Groningen en FC Utrecht leverde geen winnaar op. Geen van beide clubs kwam in Groningen tot scoren: 0-0.

NEC

De tweede speelronde van de Eredivisie begon vrijdag met een duel tussen NEC en PEC Zwolle. De Nijmegenaren kenden weinig moeite met de bezoekers: 2-0. Al in de vierde minuut tekende Ali Akman voor de openingstreffer. Nog voor rust zorgde Jonathan Okita voor de tweede treffer van de avond.

Bekijk ook: Eerste zege NEC in De Goffert na rentree in Eredivisie

Volg alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.

Volledig programma

Vrijdag 20 augustus

NEC - PEC Zwolle 2-0

Zaterdag 21 augustus

SC Heerenveen - RKC Waalwijk 3-2

PSV - SC Cambuur 4-1

Sparta Rotterdam - Heracles Almelo 1-1

FC Groningen - FC Utrecht 0-0

Zondag 22 augustus