Live Eredivisie: PSV kent weinig moeite met Cambuur

Verder staan er zaterdag nog drie Eredivisie-duels op het programma, te beginnen met SC Heerenveen - RKC Waalwijk. Ajax en Feyenoord spelen zondag.

PSV

PSV begint zonder Noni Madueke aan de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. De Engelse aanvaller, goed op dreef dit seizoen, is door trainer Roger Schmidt buiten de basisopstelling gelaten. Behalve Madueke beginnen ook onder anderen verdediger André Ramalho en middenvelder Mario Götze op de bank. PSV speelt dinsdag de belangrijke thuiswedstrijd tegen Benfica. De inzet is dan een plek in de groepsfase van de Champions League. PSV verloor eerder deze week in Lissabon met 2-1.

Andre Ramalho tijdens het duel tussen Heracles en PSV. Ⓒ Pro Shots

Gervane Kastaneer (links) van PEC Zwolle met de NEC-spelers Souffian El Karouani en Cas Odenthal. Ⓒ ANP

NEC

De tweede speelronde van de Eredivisie begon met vrijdag met een duel tussen NEC en PEC Zwolle. De Nijmegenaren kenden weinig moeite met de bezoekers: 2-0. Al in de vierde minuut tekende Ali Akman voor de openingstreffer. Nog voor rust zorgde Jonathan Okita voor de tweede treffer van de avond.

Volledig programma

Vrijdag 20 augustus

NEC - PEC Zwolle 2-0

Zaterdag 21 augustus

SC Heerenveen - RKC Waalwijk 3-2

Zondag 22 augustus