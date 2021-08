Statistieken Eredivisie: Averij voor Ajax; drietal clubs met zes punten

Volg alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Feyenoord

Feyenoord heeft net als PSV en sc Heerenveen zes punten na twee wedstrijden in de Eredivisie. In eigen huis rekenden de Rotterdammers met 2-0 af met Go Ahead Eagles, dat een uur lang standhield in de Kuip. Bryan Linssen maakte beide treffers.

Ajax

Ajax heeft op bezoek bij FC Twente een slechte beurt gemaakt. Lang leek de regerend landskampioen ondanks een zeer matige pot te gaan winnen, maar de ploeg uit Enschede dwong in de slotfase de 1-1 af.

PSV

Eerder dit weekend won PSV de tweede wedstrijd van dit seizoen in de Eredivisie. De formatie van trainer Roger Schmidt versloeg zaterdagavond op eigen veld SC Cambuur met 4-1. Een week eerder hadden de Brabanders in Almelo gewonnen bij Heracles.

SC Heerenveen

SC Heerenveen won zaterdag in eigen huis met 3-2 van PEC Zwolle. Halverwege leidden de Friezen nog met 3-0. Sparta en Heracles speelden in een levendig duel gelijk. Het werd 1-1. Het duel tussen FC Groningen en FC Utrecht leverde geen winnaar op. Geen van beide clubs kwam in Groningen tot scoren: 0-0.

Vitesse

Met vier basiskrachten op de bank liep Vitesse, dat donderdag tegen Anderlecht om een plek in de groepsfase van de Conference League spelen, tegen Willem II voor rust tegen een 2-0 achterstand op. Die schade kon in de tweede helft, toen het viertal alsnog van stal was gehaald, niet meer gecorrigeerd worden. Willem II liep uiteindelijk zelfs uit naar 0-3.

NEC

De tweede speelronde van de Eredivisie begon vrijdag met een duel tussen NEC en PEC Zwolle. De Nijmegenaren kenden weinig moeite met de bezoekers: 2-0. Al in de vierde minuut tekende Ali Akman voor de openingstreffer. Nog voor rust zorgde Jonathan Okita voor de tweede treffer van de avond.

Volledig programma

Vrijdag 20 augustus

NEC - PEC Zwolle 2-0

Zaterdag 21 augustus

SC Heerenveen - RKC Waalwijk 3-2

PSV - SC Cambuur 4-1

Sparta Rotterdam - Heracles Almelo 1-1

FC Groningen - FC Utrecht 0-0

Zondag 22 augustus