Ook Russische assistenten Slutsky vertrekken

Slutsky stapte vrijdagavond op na de nederlaag tegen SC Heerenveen: 3-2. Vitesse kende de meest succesvolle seizoenstart uit de geschiedenis van de club, maar verloor vervolgens vijf duels op een rij in de Eredivisie.

Slutsky trok direct na de zeperd in Friesland zijn conclusies. De 48-jarige Rus was sinds maart 2018 trainer bij Vitesse. Eerder was hij onder meer trainer van de nationale ploeg van Rusland en van Hull City.

Bekijk ook: Opgestapte Slutsky blijft nog even in Arnhem

Bekijk ook: Circus Slutsky sluit onverwacht deuren

Bekijk ook: Slutsky stapt op bij Vitesse

Bekijk ook: Nieuwe dreun voor Vitesse