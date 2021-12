Zieke NAC-trainer Edwin de Graaf: ’Voetbal afleiding in vervelende periode’

„Ik ben hartstikke blij en trots op wat de ploeg heeft laten zien”, aldus de NAC-trainer. „Het klopt dat ik in een vervelende periode zit, maar het voetbal geeft me veel afleiding. Het bezorgt me veel plezier om elke dag met die gasten op het veld te staan. Zo’n avond helpt hartstikke goed om je gedachten te verzetten. Iedereen leeft ook heel erg met me mee en dat doet me hartstikke goed.”

Eerstedivisionist NAC stuntte dinsdagavond in de tweede ronde van de KNVB-beker door met 2-1 te winnen van FC Utrecht, de nummer 6 van de Eredivisie. In blessuretijd maakte invaller Vieri Kotzebue het winnende doelpunt.