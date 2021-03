Jong Oranje treft Frankrijk in kwartfinale EK

De Nederlandse beloften versloegen dinsdag Jong Hongarije met 6-1. Jong Duitsland speelde met 0-0 gelijk tegen Jong Roemenië. Jong Oranje eindigde als eerste in groep A en Duitsland als tweede.

Woensdag won Frankrijk met 2-0 van IJsland, terwijl Denemarken met 3-0 afrekende met Rusland. De Fransen eindigden zo op plek twee achter de Denen, waardoor De Haantjes op maandag 31 mei in Boedapest de tegenstander van Oranje zijn.

Matteo Guendouzi (links) viert een doelpunt namens Frankrijk. Ⓒ REUTERS

Het EK is vanwege de veranderde speelkalender (vanwege het coronavirus) opgedeeld in twee delen. De kwartfinales, halve finales en finale van het jeugd-EK zijn van 31 mei tot en met 6 juni. Het toernooi wordt voortgezet met de volgende kwartfinales: Nederland - Frankrijk, Denemarken - Duitsland, Spanje - Kroatië en Portugal - Italië. De Spaanse jeugd is titelverdediger.

Erwin van de Looi

Erwin van de Looi vond de 6-1-zege op Jong Hongarije in de laatste groepswedstrijd op het Europees kampioenschap een teamprestatie. De bondscoach van Jong Oranje was, verder vooruitkijkend in het toernooi, ook kritisch.

Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi. Ⓒ BSR Agency

„In de kwartfinale hebben we wel wat te doen om te verbeteren. We zijn net zo kritisch als na de twee wedstrijden die we met 1-1 gelijk hebben gespeeld in deze poule”, zei Van de Looi. „Zo zijn we eigenlijk de hele kwalificatiereeks ook kritisch geweest en hebben we ons spel ontwikkeld. We hebben goed gespeeld en goede doelpunten gemaakt. We hadden er nog wel een paar kunnen maken. Maar we hebben ook af en toe wel minder verdedigd. En we gaven zomaar een penalty weg.”