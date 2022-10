Neymar voor de Spaanse rechter in zaak over transferfraude

De duurste speler ter wereld, die in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain verhuisde, arriveerde al vroeg in de Spaanse stad en verbleef daarna zo'n 2 uur in de rechtbank. Neymar maakte zondagavond in Parijs nog het winnende doelpunt in de competitiewedstrijd tegen Olympique Marseille (1-0).

Mogelijke fraude

Neymar moet zich in de rechtbank verantwoorden voor mogelijke fraude bij zijn transfer van Santos naar FC Barcelona in 2013. Voor de zaak is twee weken uitgetrokken. Naast de 30-jarige voetballer zijn ook onder anderen zijn ouders, hun bedrijf N&N en de oud-voorzitters Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu van FC Barcelona aangeklaagd.

DIS

De zaak kwam aan het licht na een klacht van investeringsmaatschappij DIS, die 40 procent van de transferrechten van de Braziliaanse aanvaller bezat. De investeerders beklaagden zich over de inkomsten toen het werkelijke transferbedrag bekend werd. Barcelona bleek veel meer te hebben betaald voor Neymar dan de 57 miljoen euro die het aanvankelijk als transfersom noemde. Er zouden tientallen miljoenen extra zijn overgemaakt naar een maatschappij waarvan Neymars vader de eigenaar is. Volgens de Spaanse aanklager werd minstens 83,3 miljoen euro betaald.

Flinke strafeis

De aanklager eist een celstraf van twee jaar en een boete van 10 miljoen euro voor Neymar. Het is onduidelijk of de Braziliaan bij een veroordeling ook daadwerkelijk de cel in moet.