Teleurgestelde Alexander Albon: ’Ik zal niet liegen, dit doet pijn’

„Ik ga er niet over liegen, dit doet pijn”, vertelt de Thaise coureur in een Instagram-post. „Ik heb alles gegeven tijdens dit seizoen, maar het was niet goed genoeg.” Albon werd dit jaar twee keer derde in een Grand Prix en eindigde in de stand op een zevende plek met 105 punten. Dat is nog niet de helft van de punten die Verstappen bijeen wist te racen.

Toch blijft Albon strijdvaardig. „Ik geef niet op. Ik heb mij in dit avontuur gestort en ben niet van plan om nu al te stoppen. Er is meer dat ik te bieden heb. Daarom zal ik er alles aandoen om in 2022 weer terug te keren en de Thaise vlaggen te laten schitteren.”

„Ik wil dan ook alle supporters bedanken, en in het speciaal mijn fans uit Thailand”, zo stelt hij. „Te midden van alle meningen die er in de rondte gaan, waren jullie er altijd om mij er doorheen te slepen.”