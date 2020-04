Nederlandse tenniswereld juicht noodfonds Djokovic toe

De 24-jarige Brouwer komt op basis van zijn ranking in aanmerking voor de vergoeding die de Servische nummer 1 van de wereld, tevens voorzitter van de spelersraad, samen met andere spelers in het leven wil roepen. Volgens Djokovic overwegen veel tennissers die buiten de top 250 staan in deze zware tijd te stoppen met professioneel tennis. „Er zijn veel spelers tussen de 250e en 700e plaats die niet worden gesteund door sponsoren of door hun federatie. Zij vormen echter de basis van onze professionele sport”, stelde hij.

Brouwer onderstreept dat hij geen sponsorgeld ontvangt en het moet hebben van prijzengeld, maar vooral het spelen van competities. „En helaas is net de Bundesliga geschrapt en het spelen van de Nederlandse eredivisie is ook erg onzeker”, aldus Brouwer, afkomstig uit Venhuizen. „Dat betekent dus maanden geen inkomsten. Ik heb al gesolliciteerd om ergens als bezorger aan de slag te gaan, maar heb door de drukte nog niets gehoord. Ik kan me zeker wel voorstellen dat wat oudere jongens die er een beetje tegenaan hikken er nu misschien toch voor kiezen wat anders te gaan doen.”

De loopbaan van Brouwer zelf komt niet in gevaar. „Ik woon gelukkig nog bij mijn ouders en heb nog wat reserves, dus stress heb ik niet. We hebben er zelf voor gekozen deze onzekere route te bewandelen. Maar dit moet geen jaren gaan duren natuurlijk.”

Amsterdammer Sem Verbeek reageerde ook verheugd, maar het is nog de vraag wat het nieuwe plan voor hem betekent. Verbeek is namelijk dubbelspecialist en hij staat 128e van de wereld. In het enkelspel is hij de mondiale nummer 856.

„Dat het idee er ligt is echt fantastisch en het is mooi dat de crisis de tennissers samenbrengt. De toppers stellen zich solidair op, al is het uitgeven van 30.000 euro voor Djokovic hetzelfde als dat ik 4,95 euro afrond naar 5 euro”, aldus Verbeek, die in de tennisloze periode zijn geld verdient als maaltijdbezorger.

„Er zal, denk ik, een flinke tijd overheen gaan voordat het plan er ligt. En waar trek je de lijn; komt iemand die 701 staat ineens niet meer in aanmerking? En wat doe je met spelers die al een carrière hebben gehad ten opzichte van jonge spelers die net komen kijken? En het is algemeen bekend dat dubbelspelers, waarover ik nog niks las, nog minder verdienen dan de spelers in het enkelspel.”

Niels Lootsma (25), 678e van de wereld in het enkelspel, maakt zich geen zorgen over de sport, maar wél over spelers van zijn generatie. „Al denk ik dat 10.000 dollar een prima houvast is, vooral voor de spelers op het allerlaagste niveau”, aldus Lootsma. „Maar ik vind het vooral de verantwoordelijkheid van de ATP en de grand slams om wat te ondernemen. Dit hoeven de spelers toch niet zelf te doen?”