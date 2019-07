’Onschuldige’ Messi krijgt na akkefietje rood in troostfinale

Messi had een akkefietje met aanvoerder Gary Medel van tegenstander Chili aan de zijlijn, waarbij Medel de sterspeler van Argentinië vol te lijf gaat. Messi probeert, zo is te zien op de beelden, zijn tegenstander van zich af te houden. Hij leek niets fout te doen, of de officials bij de Copa América moeten over andere beelden beschikken. Toch moesten beide spelers met rood het veld verlaten. Volgens de arbitrage maakte ook Messi zich schuldig aan ongeoorloofd gedrag.

Argentinië leidde op het moment van het incident de wedstrijd om de derde plaats met 2-0 dankzij treffers van Sergio Agüero en Paulo Dybala.

Messi heeft als international nog nooit een grote prijs gewonnen met het Argentijnse elftal. Op de vorige editie van de Copa América in 2016 verloor Argentinië na strafschoppen de finale van Chili. Messi miste toen een penalty.

Bekijk ook: Luis Suarez de schlemiel bij Uruguay