Cambuur pakt revanche op RKC in KNVB-beker

De Friezen, die koploper zijn in de Keuken Kampioen Divisie, wonnen in Waalwijk de strafschoppenserie, nadat ze in reguliere speeltijd een 2-0-voorsprong uit handen hadden gegeven.

Maarten Pouwels en Jamie Jacobs scoorden voor rust voor Cambuur. Lennerd Daneels bracht RKC in de 85e minuut terug in de wedstrijd met een schot in de kruising. Juriën Gaari dwong met een late gelijkmaker in blessuretijd alsnog een verlenging af. Daarin kwamen beide ploegen niet tot scoren.

In de strafschoppenserie stopte Cambuur-doelman Sonny Stevens de inzet van Melle Meulensteen. Voor de Friezen scoorden Mees Gootjes, Mees Hoedemakers, Mitchell Paulissen en Sven Nieuwpoort. Robin Maulun schoot ook de vijfde strafschop voor Cambuur onberispelijk binnen en stelde daarmee alsnog de zege veilig.

De wedstrijd lag een beetje gevoelig, vanwege het afgelopen (afgebroken) seizoen. RKC lag op degraderen in de Eredivisie. terwijl Cambuur ruim bovenaan stond in de Keuken Kampioen Divisie en promotie nauwelijks nog kon ontlopen. De coronacrisis gooide roet in het eten. Er werd besloten om de Waalwijkers niet te laten afzakken, terwijl de Friezen niet mochten promoveren.

Cambuur wilde het voor de rechter alsnog afdwingen, maar kreeg nul op het rekest.

Fortuna neemt snel afstand van Roda JC

Fortuna Sittard heeft vrij moeiteloos in het toernooi om de KNVB-beker gewonnen van Roda JC. De club uit de eredivisie versloeg de Limburgse provinciegenoot uit de Keuken Kampioen Divisie met 2-0. Fortuna herstelde zich van de nederlaag afgelopen weekeinde in competitie tegen FC Groningen, waarbij trainer Kevin Hofland zijn spelers een gebrek aan inzet verweet.

Minder dan een kwartier had Fortuna nodig om op 0-2 te komen. Eerst scoorde Sebastian Polter uit een strafschop, vervolgens zorgde Zian Flemming voor de tweede treffer.

Roda is de nummer 10 van de eerste divisie.