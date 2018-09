VIDEO - Woedende NEC-fans komen verhaal halen

Politie en stewards moesten een groep Nijmeegse fans tegenhouden, die via de hoofdingang het stadion wilde betreden. De supporters reageerden teleurgesteld en woedend op de verliesbeurt tegen Excelsior, wat voor NEC de twaalfde nederlaag in de laatste dertien wedstrijden was.

De persconferentie na afloop van het duel werd geschrapt, terwijl de spelers en staf van Excelsior via een andere uitgang De Goffert moesten verlaten. Trainer Peter Hyballa moest - net als vorige week - de supporters wéér toespreken met zalvende woorden.

Vorige week drong een groep fans van de Nijmeegse club het stadion al binnen toen Hyballa met zijn wedstrijdbespreking voor het (uiteindelijk verloren) uitduel bij FC Twente bezig was.

Stewards en politie moeten de boze fans tegenhouden. Ⓒ Twitter

Met nog twee speelronden te gaan staat NEC voorlaatste in de Eredivisie.