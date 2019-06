Oranje opent WK tegen ’aparte ploeg’

De voetbalvrouwen van Nieuw-Zeeland zijn een aparte ploeg. Al vier keer deden de Football Ferns mee aan een WK (1991, 2007, 2011 en 2015), maar nog nooit overleefden ze de groepsfase. Sterker nog: ze wonnen nog nooit een wedstrijd. Negen keer werd verloren, drie keer gelijkgespeeld. Het doelsaldo is dan ook niet om over naar huis te schrijven: 7 goals voor, 29 tegen. En dat terwijl Nieuw-Zeeland, dat 19e staat op de FIFA-ranking, over aardig wat potentie beschikt.

In de kwalificatiereeks richting La Coupe du Monde kwam de ploeg van bondscoach Tom Sermanni ijzersterk voor de dag. Alle vijf de duels werden gewonnen in kwalificatiegroep van Oceanië, al is die niet ijzersterk bezet. Desalniettemin waren de doelcijfers indrukwekkend: 43-0.

In Nieuw-Zeeland gelooft men dit WK in een stunt. De kenners weten vrijwel zeker dat voor het eerst een wedstrijd gaat worden gewonnen en sommigen denken zelfs dat de beker mee naar het zuidelijk halfrond gaat. Ze houden zich vast aan doelvrouw Erin Nayler, de degelijke verdediging en het feit dat de aanvallers redelijk makkelijk het net vinden.

Voor Oranje is Nieuw-Zeeland geen onbekende. Vier jaar geleden zaten beide landen ook al bij elkaar in de poule. De Leeuwinnen brachten de Kiwi’s destijds een van hun (vele) WK-nederlagen toe. Lieke Martens verzorgde in de 33e minuut het winnende doelpunt. De linksbuiten sneed naar binnen en krulde de bal met rechts in de verre hoek.