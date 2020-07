Chelsea en Man United grijpen Champions League-ticket

Chelsea begon de laatste speelronde als nummer 4 in de Premier League en wist zich bij een overwinning op Wolverhampton Wanderers sowieso verzekerd van een Champions League-ticket. Tegenstander Wolves speelde voor een plaats in de Europa League.

Trainer Frank Lampard had voor Willy Caballero gekozen als doelman voor het belangrijke duel. Kepa Arrizabalaga, die de laatste weken behoorlijk onder vuur lag vanwege de vele tegengoals, was door de voormalig middenvelder gepasseerd ten faveure van de routinier. Vanaf de reservebank zag Arrizabalaga hoe Chelsea via treffers van Mason Mount (vrije trap) en Olivier Giroud kort voor rust ineens een 2-0 voorsprong nam, wat uiteindelijk ook de eindstand zou zijn.

Mason Mount wordt na zijn openingsgoal gefeliciteerd door Cesar Azpilicueta. Ⓒ ANP/HH

Manchester United startte met een punt voorsprong aan het bezoek aan Leicester City en had maar een punt nodig om zich voor het kampioenenbal te plaatsen. Dat zou ook voor de thuisploeg voldoende kunnen zijn, als Chelsea verloor van de Wolves. Maar door de ruime voorsprong van Chelsea bij rust wist Leicester dat het móest winnen. Dat bleek een te lastige opgave. Sterker, via een benutte penalty van Bruno Fernandes en een late goal van Jesse Lingard greep United de volle winst (0-2) en finisht het voor Chelsea als derde.

Tottenham Hotspur startte deze zondag vanaf de zevende plek, en moest Wolves voorbij om zeker te zijn van een ticket voor de voorronde van de Europa League. Op bezoek bij het al uitgespeelde Crystal Palace (waar Jairo Riedewald twintig minuten voor tijd inviel en Patrick van Aanholt geblesseerd ontbrak) kwam het na een kwartier op voorsprong via Harry Kane.

Steven Bergwijn plaatst zich met Tottenham Hotspur voor de Europa League. Ⓒ ANP/HH

Zo zag ook Steven Bergwijn, die op de bank was begonnen. De oud-PSV’er mocht in de tweede helft het veld in, kort nadat Jeffrey Schlupp namens Palace had gelijkgemaakt. Omdat Wolverhampton Wanderers verloor bij Chelsea, volstond voor de Spurs ook een punt om Europa League-voetbal veilig te stellen.

De Wolves eindigden zo als zevende, en moeten hopen dat Chelsea volgende week ten koste van Arsenal de FA Cup wint. In dat geval geeft ook de zevende plaats recht op Europees voetbal.

