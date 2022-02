Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe start bij Feyenoord voor pechvogel Philippe Sandler: ’Je raakt in een soort trance door Guardiola’

Door Yorick Hokke

Na jaren vol blessureleed wil Philippe Sandler bij Feyenoord eindelijk weer wekelijks op topniveau spelen. Ⓒ FOTO BOX TO BOX PICTURES

ROTTERDAM - Vier jaar geleden kwam er een droom uit voor Philippe Sandler. De toen 20-jarige verdediger had nauwelijks Eredivisie-inhoud in zijn rugzak zitten, maar de Engelse gigant Manchester City wist genoeg. Sandler moest en zou de Noordzee oversteken en bouwen aan een grote toekomst. Een onvergetelijke ervaring rijker, maar met amper wedstrijden in de benen keert Sandler (24) nu terug in Nederland. Bij Feyenoord welteverstaan.