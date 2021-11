Sport Kort: Andy Murray verliest ondanks zeven matchpoints van lucky loser

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Murray laat zeven matchpoints onbenut tegen lucky loser

23.08 uur: Andy Murray heeft in de openingsronde van het masterstoernooi van Parijs zeven wedstrijdpunten onbenut gelaten. De winnaar van de editie van 2016 verloor met 6-4 5-7 7-6 (9) van de Duitser Dominik Köpfer, die als lucky loser werd toegelaten.

Murray miste op de service van Köpfer twee matchpoints bij een 5-4-voorsprong in de derde set en was in de tiebreak nog eens vijf keer één punt verwijderd van de overwinning. Köpfer benutte bij 10-9 in de tiebreak zijn eerste wedstrijdpunt na een misser van Murray met zijn forehand.

De partij duurde 3 uur en 1 minuut. In de tweede set had Köpfer al een voorsprong van 5-3, maar hij verloor vijf games op een rij.

De 27-jarige Köpfer, de nummer 58 van de wereld, mocht op het laatste moment de Amerikaan Jenson Brooksby vervangen. Murray (34), de mondiale nummer 144, was met een wildcard toegelaten.

Viviani verruilt Cofidis voor Ineos

20.06 uur: Het wielerteam van Ineos Grenadiers heeft de selectie versterkt met Elia Viviani. De 32-jarige Italiaanse sprinter komt over van Cofidis. Viviani ondertekent bij zijn nieuwe werkgever een contract voor drie jaar.

Viviani, die vorige week bij de WK baanwielrennen als derde eindigde op het onderdeel omnium, kwam van 2015 tot 2017 al uit voor Team Sky. Later ging de ploeg van teambaas David Brailsford verder als Ineos Grenadiers.

„Vanaf het moment dat ik het team verliet, had ik in mijn hoofd dat ik op een dag terug zou komen. Ik heb altijd contact gehouden”, aldus Viviani. Ineos meldde eerder op maandag al de komst van de Spanjaard Omar Fraile van Astana en de talenten Kim Heiduk en Ben Turner.

Bale keert na blessure terug in selectie Wales

18.28 uur: Gareth Bale keert terug in de selectie van Wales. Bondscoach Robert Page riep de aanvoerder op voor de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en België.

De 32-jarige Bale scheurde in september zijn hamstring en miste de laatste twee kwalificatieduels van Wales. Ook bij zijn club Real Madrid kwam hij niet in actie.

„Ik heb hem vorige week persoonlijk gesproken en hij staat te popelen om zich bij ons te voegen”, zei Page maandag tegen Sky Sports. „Hij doet er absoluut alles aan om zichzelf 100 procent fit te krijgen. Hij traint nog niet volledig, maar we hebben nog een week. Hij ligt op schema en dat is geweldig nieuws.”

Wales staat derde in groep E met 11 punten en richt zich samen met Tsjechië (dat ook 11 punten heeft) op de tweede plek. Koploper België is nagenoeg zeker van groepswinst en plaatsing voor het WK. De nummer twee kan zich via de play-offs plaatsen voor de mondiale titelstrijd.

Mexico twee duels zonder publiek vanwege homofobe spreekkoren

18.08 uur: De nationale voetbalploeg van Mexico speelt de komende twee thuiswedstrijden in de WK-kwalificatie voor lege tribunes. Wereldvoetbalbond FIFA straft het land daarmee voor het gedrag van fans tijdens de voorgaande duels met Canada en Honduras. In het stadion waren toen homofobe spreekkoren te horen. De Mexicaanse bond moet ook een boete betalen van bijna 100.000 euro.

De twee wedstrijden die Mexico zonder publiek speelt zijn tegen Costa Rica (30 januari) en Panama (2 februari).

Willem II legt twaalf supporters stadionverbod op

17.44 uur: Willem II heeft aan twaalf supporters een stadionverbod opgelegd. De Tilburgse club legt die straf op omdat de betreffende fans zich misdragen hebben. Mogelijk volgen nog meer stadionverboden.

„Tot verbazing en verdriet nemen wij waar dat met name rondom de uitwedstrijden tegen RKC Waalwijk, FC Twente en FC Utrecht een kleine minderheid enkel uit lijkt te zijn op het aanbrengen van vernielingen en het zoeken van verbale en fysieke confrontaties met andere supporters, veiligheidsmedewerkers en vrijwilligers van zowel Willem II als de te bezoeken clubs”, aldus Willem II in een verklaring. „Het wangedrag van enkele tientallen personen heeft ertoe geleid dat voor supporters met goede bedoelingen de lol op deze manier er vanaf gaat. Supporters overwegen uitwedstrijden voorlopig niet te bezoeken en geïntimideerde en/of belaagde beveiligers en vrijwilligers zijn (tijdelijk) met hun werk gestopt. Het groeiende gevoel van onveiligheid is een zeer kwalijke zaak.”

Willem II is niet de enige club waar het de laatste tijd mis gaat met fans. NEC legde een groep van ruim vijftig mensen een stadionverbod op na de rellen na de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Ook in en rondom veel andere stadions waren de voorbije tijd incidenten.

Willem II roept de supporters op zich voortaan fatsoenlijk te gedragen. „Het bijwonen van wedstrijden en samen steunen van de club moet voor iedereen die Willem II een warm hart toedraagt een plezierige belevenis zijn.”

Djokovic keert terug in Parijs met zege in dubbelspel

17.41 uur: Novak Djokovic heeft op het masterstoernooi van Parijs een succesvolle terugkeer beleefd in het dubbelspel. De Servische nummer 1 van de wereld won met zijn landgenoot Filip Krajinovic van de Australiërs Alex de Minaur en Luke Saville: 4-6 6-4 10-7.

Djokovic speelde in Parijs-Bercy zijn eerste partij sinds de verloren finale van de US Open half september. De afgelopen anderhalve maand liet Djokovic onder meer het masterstoernooi van Indian Wells schieten. Het was zelfs de vraag of hij dit jaar nog in actie zou komen.

In het enkelspel neemt Djokovic het op tegen de Hongaar Marton Fucsovics, die de Italiaan Fabio Fognini in drie sets de baas was. Djokovic (34) kan het jaar voor de zevende keer in zijn loopbaan afsluiten als de nummer 1 van de wereld, een record.

Watford onderzoekt homofobe spreekkoren in duel met Southampton

16.37 uur: Het bestuur van de Engelse voetbalclub Watford onderzoekt of supporters zich zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Southampton schuldig hebben gemaakt aan homofobe spreekkoren. Dat gebeurt naar aanleiding van een bericht van een fan op sociale media. De supporter en zijn broer verlieten stadion Vicarage Road voortijdig nadat een deel van de fans een speler van Southampton hadden uitgescholden.

„We zijn op de hoogte van het incident. We hebben gesproken met de supporter die dit heeft gemeld. We werken samen om de verantwoordelijken te identificeren”, aldus Watford in een verklaring. „We hanteren een zerotolerancebeleid als het gaat om discriminatie.”

Watford, dat onlangs Claudio Ranieri aanstelde als trainer, staat zestiende in de Premier League.

Veldrijder Iserbyt ook de beste op de Koppenberg

16.30 uur: Eli Iserbyt heeft maandag in Oudenaarde de Koppenbergcross gewonnen, een van de meest aansprekende veldritten in België. De Belg van Pauwels Sauzen - Bingoal was veruit de sterkste op het loodzware circuit met telkens de beklimming van de ook uit het wegwielrennen befaamde Koppenberg. Iserbyt was zondag ook al de beste in de wereldbekercross van Overijse. Op de Koppenberg kwam hij voor het derde jaar op rij als winnaar over de finish in de eerste cross uit de strijd om de C2O Badkamers Trofee.

De Belg Toon Aerts finishte op 24 seconden als tweede. De Nederlander Lars van der Haar werd op 1 minuut en 18 seconden derde. Diens landgenoot Corné van Kessel werd vierde, maar moest al 2 minuten en 40 seconden toegeven. Het gaf aan hoe zwaar de cross, met telkens de beklimming van de Koppenberg in vochtige omstandigheden ook nog, was geweest. Het klassement om de C2O Badkamers Trofee draait om tijd zodat Iserbyt al meteen een aardige marge heeft opgebouwd.

Voor Iserbyt was het al de achtste zege van het seizoen. Hij lijkt daarmee de topfavoriet om zondag op de VAM-berg in het Drentse Wijster de Europese titel te veroveren. De 24-jarige Belg is de titelverdediger.

Veldrijdster Honsinger klopt Betsema in Koppenbergcross

14.52 uur: De Amerikaanse veldrijdster Clara Honsinger heeft maandag de Koppenbergcross in het Belgische Oudenaarde gewonnen. Het was de eerste veldrit uit de serie van acht wedstrijden om de X2O Badkamers Trofee. Honsinger leverde een fel gevecht met Denise Betsema, de Nederlandse die vanaf halverwege de tweede van vier ronden enkele seconden achter de Amerikaanse reed. De finish van de loodzware cross lag bovenop de Koppenberg.

Betsema, die niet meer kon aanhaken, gaf daar uiteindelijk 11 seconden toe. De Hongaarse Kata Blanka Vas werd op 34 seconden derde, op ruime afstand gevolgd door een aantal Nederlandse veldrijdsters: achtereenvolgens Yara Kastelijn, wereldkampioene Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado. Die laatste twee verloren al ruim 2 minuten voor het klassement waarin het om tijd gaat. Voor de Amerikaans kampioene Honsinger was het haar eerste grote internationale zege.

Bij de beloften was de zege op Allerheiligen - een vrije dag in België - voor wereldkampioen Pim Ronhaar. De Nederlander soleerde naar de winst. Door de coronacrisis is ook deze winter het aantal wedstrijden voor beloften beperkt. In de wereldbeker hebben ze een enkele keer een eigen cross, in de Superprestigereeks rijden de beloften samen met de eliterenners.

Spaans wielerkampioen Fraile naar Ineos

14.16 uur: Omar Fraile zet zijn wielerloopbaan voort bij Ineos Grenadiers. De 31-jarige nationaal kampioen van zijn land komt over van Astana en tekent een contract voor twee jaar bij de Britse topploeg.

Fraile, afkomstig uit Baskenland, staat bekend als een klimmer en een aanvaller. Hij won twee keer het bergklassement in de Ronde van Spanje: in 2015 en 2016. Ook was hij ritwinnaar in de Giro d’Italia (2017) en Tour de France (2018). Dit jaar boekte hij in het Spaans kampioenschap op de weg op een lastig parcours zijn eerste zege in drie jaar. „Ik had er keihard voor gewerkt. Normaal offerde ik me op voor mijn ploeggenoten, dus als je dan zelf de titel wint is dat heel bijzonder”, vertelt hij op de website van zijn nieuwe ploeg.

Eerder op maandag meldde Ineos al de komst van de 21-jarige Duitser Kim Heiduk. De beloftenkampioen van zijn land tekende eveneens een verbintenis voor twee jaar.

Frankrijk weert fans Lazio voor Europees duel met Marseille

13.36 uur: Supporters van de Italiaanse voetbalclub Lazio zijn donderdag niet welkom in Frankrijk voor het duel met Olympique Marseille in de Europa League. De Franse minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken heeft de Lazio-fans verboden om te komen.

Frankrijk nam daarmee dezelfde beslissing als de Italiaanse overheid eerder al deed. Twee weken geleden waren geen fans van Marseille welkom in Rome voor het eerste duel tussen beide clubs, dat in Stadio Olimpico in 0-0 eindigde.

De aanhang van Lazio is berucht. De afgelopen jaren liep het bij uitwedstrijden van de Romeinse club in Europees verband vaak uit de hand. „Bepaalde supporters van Lazio gedragen zich regelmatig gewelddadig rond de stadions en in de centra van de steden waar de wedstrijden worden gespeeld”, aldus Darmanin. De minister verdedigt zijn besluit ook door te benadrukken dat Lazio-fans soms fascistische liederen zingen en nazigebaren maken.

Drie jaar geleden troffen Lazio en Marseille elkaar ook in de Europa League. Toen kwam het in Frankrijk tot een clash tussen aanhangers van beide clubs. Daarbij vielen heel wat gewonden. Lazio won in het Stade Vélodrome met 3-1.

Harden op dreef voor basketballers Brooklyn Nets

08.34 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de Amerikaanse NBA duidelijk afgerekend met Detroit Pistons: 117-91. James Harden noteerde weer eens een triple-double met 18 punten, 12 assists en 10 rebounds. Kevin Durant kwam tot 23 punten, maar de vedette van de ploeg haalde niet het einde van de wedstrijd. De arbitrage stuurde hem uit het veld na een elleboogstoot in het gezicht van tegenstander Kelly Olynyk. Het was de vierde zege voor de Nets in dit seizoen.

Utah Jazz zette regerend kampioen Milwaukee Bucks opzij met 107-95. Donovan Mitchell was met 28 punten topschutter bij Jazz, dat zijn vijfde zege van het seizoen boekte en de koppositie inneemt in de westelijke divisie. De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo noteerde 25 punten voor de Bucks, die dit seizoen pas drie keer wonnen in de NBA.

Honkballers Astros winnen van Braves en verlengen World Series

08.35 uur: De World Series zijn nog niet beslist. De honkballers van Houston Astros wonnen de vijfde wedstrijd tegen Atlanta Braves in de finale van de Amerikaanse Major League Baseball (MLB) met 9-5 en brachten daarmee hun achterstand in de best-of-sevenserie terug tot 3-2.

Die stand betekent dat de Braves nog steeds één overwinning nodig hebben om na 26 jaar weer de World Series te winnen. Bij de ploeg uit Altanta speelt de Antilliaan Ozzie Albies. De Braves wonnen de World Series drie keer, in 1914, 1957 en 1995. Houston Astros werd vier jaar geleden voor het eerst kampioen in de MLB.

Wedstrijd vijf begon voortvarend voor de thuisploeg. Atlanta Braves stond na de eerste inning al met 4-0 voor. Adam Duvall sloeg een homerun met alle honken bezet. Albies, Austin Riley en Eddie Rosaria konden evenals Duvall vrij over de thuisplaat lopen. De bezoekers kwamen sterk terug in het duel en na scores in de tweede, derde en vijfde inning leidde Houston met 7-5. In de zevende en de achtste inning voegden de Astros er nog een punt bij. Martin Maldonado zorgde voor 3 punten.

Wedstrijd zes is dinsdag in Houston.