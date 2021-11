Sport Kort: Frankrijk weert fans Lazio voor Europees duel met Marseille

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Veldrijdster Honsinger klopt Betsema in Koppenbergcross

14.52 uur: De Amerikaanse veldrijdster Clara Honsinger heeft maandag de Koppenbergcross in het Belgische Oudenaarde gewonnen. Het was de eerste veldrit uit de serie van acht wedstrijden om de X2O Badkamers Trofee. Honsinger leverde een fel gevecht met Denise Betsema, de Nederlandse die vanaf halverwege de tweede van vier ronden enkele seconden achter de Amerikaanse reed. De finish van de loodzware cross lag bovenop de Koppenberg.

Betsema, die niet meer kon aanhaken, gaf daar uiteindelijk 11 seconden toe. De Hongaarse Kata Blanka Vas werd op 34 seconden derde, op ruime afstand gevolgd door een aantal Nederlandse veldrijdsters: achtereenvolgens Yara Kastelijn, wereldkampioene Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado. Die laatste twee verloren al ruim 2 minuten voor het klassement waarin het om tijd gaat. Voor de Amerikaans kampioene Honsinger was het haar eerste grote internationale zege.

Bij de beloften was de zege op Allerheiligen - een vrije dag in België - voor wereldkampioen Pim Ronhaar. De Nederlander soleerde naar de winst. Door de coronacrisis is ook deze winter het aantal wedstrijden voor beloften beperkt. In de wereldbeker hebben ze een enkele keer een eigen cross, in de Superprestigereeks rijden de beloften samen met de eliterenners.

Spaans wielerkampioen Fraile naar Ineos

14.16 uur: Omar Fraile zet zijn wielerloopbaan voort bij Ineos Grenadiers. De 31-jarige nationaal kampioen van zijn land komt over van Astana en tekent een contract voor twee jaar bij de Britse topploeg.

Fraile, afkomstig uit Baskenland, staat bekend als een klimmer en een aanvaller. Hij won twee keer het bergklassement in de Ronde van Spanje: in 2015 en 2016. Ook was hij ritwinnaar in de Giro d'Italia (2017) en Tour de France (2018). Dit jaar boekte hij in het Spaans kampioenschap op de weg op een lastig parcours zijn eerste zege in drie jaar. "Ik had er keihard voor gewerkt. Normaal offerde ik me op voor mijn ploeggenoten, dus als je dan zelf de titel wint is dat heel bijzonder", vertelt hij op de website van zijn nieuwe ploeg.

Eerder op maandag meldde Ineos al de komst van de 21-jarige Duitser Kim Heiduk. De beloftenkampioen van zijn land tekende eveneens een verbintenis voor twee jaar.

Frankrijk weert fans Lazio voor Europees duel met Marseille

13.36 uur: Supporters van de Italiaanse voetbalclub Lazio zijn donderdag niet welkom in Frankrijk voor het duel met Olympique Marseille in de Europa League. De Franse minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken heeft de Lazio-fans verboden om te komen.

Frankrijk nam daarmee dezelfde beslissing als de Italiaanse overheid eerder al deed. Twee weken geleden waren geen fans van Marseille welkom in Rome voor het eerste duel tussen beide clubs, dat in Stadio Olimpico in 0-0 eindigde.

De aanhang van Lazio is berucht. De afgelopen jaren liep het bij uitwedstrijden van de Romeinse club in Europees verband vaak uit de hand. "Bepaalde supporters van Lazio gedragen zich regelmatig gewelddadig rond de stadions en in de centra van de steden waar de wedstrijden worden gespeeld", aldus Darmanin. De minister verdedigt zijn besluit ook door te benadrukken dat Lazio-fans soms fascistische liederen zingen en nazigebaren maken.

Drie jaar geleden troffen Lazio en Marseille elkaar ook in de Europa League. Toen kwam het in Frankrijk tot een clash tussen aanhangers van beide clubs. Daarbij vielen heel wat gewonden. Lazio won in het Stade Vélodrome met 3-1.

Harden op dreef voor basketballers Brooklyn Nets

08.34 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de Amerikaanse NBA duidelijk afgerekend met Detroit Pistons: 117-91. James Harden noteerde weer eens een triple-double met 18 punten, 12 assists en 10 rebounds. Kevin Durant kwam tot 23 punten, maar de vedette van de ploeg haalde niet het einde van de wedstrijd. De arbitrage stuurde hem uit het veld na een elleboogstoot in het gezicht van tegenstander Kelly Olynyk. Het was de vierde zege voor de Nets in dit seizoen.

Utah Jazz zette regerend kampioen Milwaukee Bucks opzij met 107-95. Donovan Mitchell was met 28 punten topschutter bij Jazz, dat zijn vijfde zege van het seizoen boekte en de koppositie inneemt in de westelijke divisie. De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo noteerde 25 punten voor de Bucks, die dit seizoen pas drie keer wonnen in de NBA.

Honkballers Astros winnen van Braves en verlengen World Series

08.35 uur: De World Series zijn nog niet beslist. De honkballers van Houston Astros wonnen de vijfde wedstrijd tegen Atlanta Braves in de finale van de Amerikaanse Major League Baseball (MLB) met 9-5 en brachten daarmee hun achterstand in de best-of-sevenserie terug tot 3-2.

Die stand betekent dat de Braves nog steeds één overwinning nodig hebben om na 26 jaar weer de World Series te winnen. Bij de ploeg uit Altanta speelt de Antilliaan Ozzie Albies. De Braves wonnen de World Series drie keer, in 1914, 1957 en 1995. Houston Astros werd vier jaar geleden voor het eerst kampioen in de MLB.

Wedstrijd vijf begon voortvarend voor de thuisploeg. Atlanta Braves stond na de eerste inning al met 4-0 voor. Adam Duvall sloeg een homerun met alle honken bezet. Albies, Austin Riley en Eddie Rosaria konden evenals Duvall vrij over de thuisplaat lopen. De bezoekers kwamen sterk terug in het duel en na scores in de tweede, derde en vijfde inning leidde Houston met 7-5. In de zevende en de achtste inning voegden de Astros er nog een punt bij. Martin Maldonado zorgde voor 3 punten.

Wedstrijd zes is dinsdag in Houston.