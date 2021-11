Sport Kort: Honkballers Astros verlengen World Series

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Harden op dreef voor basketballers Brooklyn Nets

08.34 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de Amerikaanse NBA duidelijk afgerekend met Detroit Pistons: 117-91. James Harden noteerde weer eens een triple-double met 18 punten, 12 assists en 10 rebounds. Kevin Durant kwam tot 23 punten, maar de vedette van de ploeg haalde niet het einde van de wedstrijd. De arbitrage stuurde hem uit het veld na een elleboogstoot in het gezicht van tegenstander Kelly Olynyk. Het was de vierde zege voor de Nets in dit seizoen.

Utah Jazz zette regerend kampioen Milwaukee Bucks opzij met 107-95. Donovan Mitchell was met 28 punten topschutter bij Jazz, dat zijn vijfde zege van het seizoen boekte en de koppositie inneemt in de westelijke divisie. De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo noteerde 25 punten voor de Bucks, die dit seizoen pas drie keer wonnen in de NBA.

Honkballers Astros winnen van Braves en verlengen World Series

08.35 uur: De World Series zijn nog niet beslist. De honkballers van Houston Astros wonnen de vijfde wedstrijd tegen Atlanta Braves in de finale van de Amerikaanse Major League Baseball (MLB) met 9-5 en brachten daarmee hun achterstand in de best-of-sevenserie terug tot 3-2.

Die stand betekent dat de Braves nog steeds één overwinning nodig hebben om na 26 jaar weer de World Series te winnen. Bij de ploeg uit Altanta speelt de Antilliaan Ozzie Albies. De Braves wonnen de World Series drie keer, in 1914, 1957 en 1995. Houston Astros werd vier jaar geleden voor het eerst kampioen in de MLB.

Wedstrijd vijf begon voortvarend voor de thuisploeg. Atlanta Braves stond na de eerste inning al met 4-0 voor. Adam Duvall sloeg een homerun met alle honken bezet. Albies, Austin Riley en Eddie Rosaria konden evenals Duvall vrij over de thuisplaat lopen. De bezoekers kwamen sterk terug in het duel en na scores in de tweede, derde en vijfde inning leidde Houston met 7-5. In de zevende en de achtste inning voegden de Astros er nog een punt bij. Martin Maldonado zorgde voor 3 punten.

Wedstrijd zes is dinsdag in Houston.