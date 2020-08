Tour-plannen Jumbo-Visma lopen fikse deuk op, maar Tom Dumoulin is groot lichtpunt

Tom Dumoulin. Ⓒ AFP

MEGÈVE - Als de concurrentie al niet jaloers naar Jumbo-Visma keek, moet dat tijdens de slotrit van de Dauphiné zeker het geval zijn geweest. Hun verwondingen na een val noopten Steven Kruijswijk en de ongenaakbare Primoz Roglic op te geven, waarna des te meer bleek hoe sterk de Nederlandse topploeg in de breedte is. Meesterknecht Sepp Kuss won in Megève, waar zichtbaar werd dat Tom Dumoulin zijn topvorm nadert, al lopen de Tour-plannen dus wel een fikse deuk op.