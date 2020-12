AZ-trainer Arne Slot: ’Als we verliezen van Napoli liggen we eruit’

Bij een nederlaag op eigen veld tegen de sterke Italianen is de kans groot dat het Europese avontuur dan al voorbij is, aangezien concurrent Real Sociedad waarschijnlijk wel thuis weet te winnen van het nog puntloze HNK Rijeka.

AZ-trainer Arne Slot onderkende woensdag de belangen. „Eén berekening kunnen we wat mij betreft maken: als we verliezen zijn we uitgeschakeld. Ik ga ervan uit dat Sociedad in staat is om van Rijeka te winnen.”

Aanvoerder Teun Koopmeiners had zelf ook een kleine rekensom gemaakt. Aan het slechtste scenario wilde hij echter niet denken. „Of winnen van Napoli reëel is? Dat denk ik wel, we hebben toch ook in Napels gewonnen? Kwalitatief hebben ze natuurlijk wel een heel goed team. We zullen top moeten zijn voor een goed resultaat.”

AZ behaalde op 22 oktober in Napels een onverwachte zege (0-1). De Alkmaarse ploeg had destijds nog niet gewonnen in de Eredivisie en door een uitbraak van het coronavirus waren niet minder dan dertien spelers tijdelijk uit de roulatie. Met vereende krachten en ook met het nodige geluk werd het veel hoger aangeslagen Napoli verslagen.

„Het resultaat was goed in Italië, maar ons spel niet”, blikte Koopmeiners terug. „We kwamen te weinig zelf aan voetballen toe en slaagden er ook niet in om veel druk op Napoli uit te oefenen. Als ploeg staan we er nu zeker beter voor. Dat kon je vorige week ook zien tegen Real Sociedad (0-0). We zijn in staat om tegen topploegen in Europa een goed resultaat te boeken en een goede partij te spelen.”

Slot wist woensdag nog niet of aanvaller Myron Boadu in staat zal zijn om een hele wedstrijd te spelen. Hij had zondag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (1-2) last van kramp. Verdediger Jonas Svensson viel in dat duel met een beenblessure uit en komt deze maand waarschijnlijk niet meer in actie.

Slot rekent in Alkmaar op een andere wedstrijd dan in Napels. „Ik verwacht dat we Napoli meer partij gaan geven.”