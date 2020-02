’Gesprekken met Kiki Bertens goed en noodzakelijk’

Kiki Bertens met Paul Haarhuis in 2016 Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Om een goede kans te maken op plaatsing voor de nieuwe Fed Cup Finals in Boedapest (14 tot en met 19 april) is het cruciaal dat de Nederlandse ploeg tegen Wit-Rusland vrijdag en zaterdag in Den Haag kan beschikken over een topfitte Kiki Bertens. Om de aanhoudende klachten in haar achillespees de kop in te drukken, kreeg Bertens afgelopen week een injectie in haar voet.