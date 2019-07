Wout van Aert Ⓒ AFP

PAU - Volgens Jumbo-Visma ploegleider Grischa Niermann heeft Wout van Aert gezien de omstandigheden een goede nacht achter de rug in het ziekenhuis van Pau. ,,Gisteravond na de tijdrit ben ik nog bij hem geweest en vanochtend mopperde hij al over zijn ontbijt. Dat is een goed teken hè.”