Weghorst: ’Luuk de Jong is als ieder ander’

ZEIST - Wout Weghorst is weer écht bij het Nederlands elftal. Anderhalf jaar geleden gebeurde dat voor het laatst, tijdens oefenduels aan het begin van de periode van bondscoach Ronald Koeman. Tussendoor overleefde hij voorselecties niet en viel hij in mei, na zeventien goals voor VfL Wolfsburg in zijn debuutjaar in de Bundesliga, binnen een dag alsnog af tijdens een trainingsstage. „Teleurstellend, balen”, vond Weghorst dat. Zijn route richting het EK lijkt nog een langere dan die van Oranje zelf. Drie thema’s.