Organisatie wil Ladies Tour nog niet verplaatsen

De enige Nederlandse rittenkoers uit de WorldTour voor vrouwen staat voor 25 tot en met 30 augustus op de wielerkalender. „Uiteraard houden ook wij de ontwikkelingen rond het coronavirus scherp in het oog”, zegt organisator Thijs Rondhuis. „We hopen dat de genomen maatregelen hun uitwerking niet zullen missen en dat stap voor stap ook de sportactiviteiten kunnen worden hervat, eventueel in aangepaste vorm.”

Rondhuis zegt dat er druk gewerkt wordt aan het inrichten van de koers. „Ik denk dat we een evenwichtig etappeschema kunnen realiseren dat we op korte termijn bekend zullen maken. Wat ik al wel kan zeggen is dat het om een proloog, een tijdrit, twee relatief vlakke etappes en twee ritten over meer geaccidenteerd terrein zal gaan.”

Rondhuis hoopt dat het wielerseizoen alsnog op gang komt. „We zien nu nog geen noodzaak om de Boels Ladies Tour niet door te laten gaan, maar verliezen ook niet de mogelijkheid uit het oog dat we later op dat standpunt terug moeten komen en de ronde zouden moeten verplaatsen naar 2021.”