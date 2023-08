AS Monaco-speler Wissam Ben Yedder beschuldigd van verkrachting en aanranding

Wissam Ben Yedder is vrijdag door de openbaar aanklagers in Nice beschuldigd van „verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding.” De 32-jarige international, die voor AS Monaco voetbalt, is onder gerechtelijk toezicht geplaatst en moest als borgtocht 900.000 euro betalen. De jongere broer van Ben Yedder is aangeklaagd voor dezelfde beschuldigingen.

Wissam Ben Yedder. Ⓒ AFP