Conflict met Burak Yilmaz zet verhoudingen bij Fortuna weer op scherp

Drie weken geleden plaatste Yilmaz een soort van afscheidsboodschap op zijn Instagram-account. Tussen de regels door was daarin te lezen dat hij zich niet kon vinden in de aanpak van Fernandez, wiens contract nog niet verlengd is. Na een gesprek met de clubleiding kwam Yilmaz met de verklaring dat hij uit emotie gehandeld had, maar dat hij het seizoen gewoon af zou maken bij de Limburgers. Yilmaz staat daar op papier na dit seizoen nog vier jaar onder contract. De 37-jarige spits zou doorgroeien naar een technische functie.

Dat hij nog zo lang bij Fortuna Sittard blijft, stelde Yilmaz al ter discussie. De club had begin deze maand moeite met het uitbetalen van de salarissen aan de spelers. Dat had mogelijk te maken met het onderzoek naar malversaties door Atilla Aytekin en Umut Akpinar van het bedrijf Azerion, de grote geldschieter. Het is nog maar de vraag of de ambitieuze plannen doorgang kunnen vinden. Misschien leidde dat tot frustratie bij Yilmaz.

Serene rust

Tegen die context moest Fortuna het opnemen tegen Go Ahead, waar een serene rust heerst. Bijna alle spelers zijn verzekerd van een contract voor het komende seizoen. Een paar dagen geleden leek het nog een wedstrijd zonder al te veel waarde. Maar vooral door de zege van Emmen bij Heerenveen stond er toch flink wat druk op.

Beide ploegen moesten nog minimaal een resultaat halen om zeker te zijn dat ze aan de play-offs om degradatie zouden ontsnappen. Dat gold zeker voor Fortuna, dat van de kandidaten voor de zestiende plek nog Vitesse ontvangt en bij Excelsior op bezoek gaat. Dat zijn toch wedstrijden waarbij je een spits van het kaliber Yilmaz goed kunt gebruiken.

De Turkse aanvalsleider werd bij Fortuna, dat wegens een blessure ook geen beroep kon doen op Oguzhan Ozyakup, nu al gemist. Go Ahead, zonder de geblesseerde Bobby Adekayne, kwam al vroeg op voorsprong. Daar had het wel de VAR voor nodig. Pas na bestudering van de beelden kwam vast te staan dat Jamal Amofa een voorzet niet beroerde en dat Willum Willumsson dus niet buitenspel stond bij zijn zevende competitietreffer.

Gladon geen Dybala

Fortuna was voetballend de baas over Go Ahead, dat op de omschakeling en spelhervattingen speculeerde. Maar Paul Gladon, die de vacature Yilmaz in moest vullen, is geen Paolo Dybala. Hij produceerde geen streep nadat hij, zoals de spits van AS Roma tegen Feyenoord, bij een tegenstander was weggedraaid. Hij kwam slechts tot een heel slap rollertje. Met zijn eerste balcontact besliste Xander Blomme na de rust het duel.

Go Ahead vierde door de zege voor de tweede keer in een paar dagen tijd lijfsbehoud. Rekenkundig kan het nog wel misgaan, maar daar denkt niemand in Deventer meer aan. Go Ahead zou eerder nog een rolletje kunnen spelen bij de play-offs om Europees voetbal. De achtste plaats is niet zover weg. Fortuna heeft andere zorgen, is nog niet veilig en zal zich opnieuw over een 'kwestie Yilmaz' moeten buigen.

Niet over Yilmaz

Velazquez wilde ook na de 2-0 nederlaag van zijn club bij Go Ahead niets zeggen over Yilmaz. Of hij er over twee weken tegen Vitesse bij is? Hij haalde de schouders op en verklaarde nog eens dat hij had aangegeven dat hij niet over Yilmaz wenste te spreken.

Voor het duel in de Adelaarshorst had hij nog gezegd dat Yilmaz om technische redenen buiten de ploeg was gelaten. Zijn vervanger Paul Gladon zaaide nog wat twijfel. ,,Ik wist de hele week al dat ik zou spelen", vertelde Gladon. ,,Yilmaz is de afgelopen week ziek geweest. Hij trainde op de club met de hersteltrainer."

Velazquez ontkende echter nog wel dat Yilmaz om fysieke redenen niet zou zijn afgereisd naar Deventer.