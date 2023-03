Donny van de Beek werkt hard aan herstel na zware knieblessure: ’Stapje voor stapje’

De 25-jarige ex-Ajacied liep de blessure begin januari op, toen hij in botsing kwam met Bournemouth-verdediger Marcos Senesi.

Van de Beek werd snel daarna geopereerd en liet toen al weten zo snel mogelijk weer op het veld te willen staan. „Het is tijd om mijn herstelproces in te gaan en ik ga er alles aan doen om sterker terug te komen voor deze club”, zo liet hij de United-fans weten.

Stapje voor stapje

Nu - twee maanden later - heeft de club een korte video gepost, waarop te zien is hoe hij werkt aan zijn herstel. „Vertrouw op het proces. Stapje voor stapje”, is de tekst erbij.

United-trainer Erik ten Hag spreekt van ’positief nieuws’. „Natuurlijk, het slechte nieuws was dat hij de rest van het seizoen uitgeschakeld was, maar het goede nieuws is, is dat voor de lange termijn zijn knie weer op orde zal zijn. En dat hij dus op het hoogste niveau kan terugkeren en klaar zijn zijn voor de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.”