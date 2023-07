Ajax en Tadic akkoord over vertrek routinier

Deze week, waarin Tadic met toestemming van Ajax drie trainingen liet schieten, werd duidelijk dat de torenhoge ambities van de Serviër niet meer overeenkomen met die van de club. Aan het eind van vorig seizoen slaakte Tadic een noodkreet om de selectie te versterken met topspelers. Die bleef door directeur voetbalzaken Sven Mislintat onbeantwoord.

VIDEO: Ajax-watcher Mike Verweij weet waarom Tadic ontevreden was bij Ajax. Tekst gaat verder onder de video.

Sinds zijn komst in 2018 werd Tadic drie keer kampioen van Nederland en eindigde hij in het door corona afgebroken seizoen als eerste. In 2019 bereikte hij met Ajax de halve finale van de Champions League. Na 241 duels eindigt de teller op 105 doelpunten en 112 assists.

„De beslissing om de club te verlaten was erg moeilijk”, reageerde Tadic op de clubwebsite. „Ik geloof echter dat dit het juiste moment is. Ik denk dat het niet alleen voor mij, maar ook voor de club goed is om een nieuwe start te maken. De tijd die ik bij Ajax heb gehad en de successen die we hebben gevierd, geven me een onbeschrijfelijk gevoel dat ik nog nooit in mijn carrière heb meegemaakt. Ik wil alle fans bedanken voor de geweldige tijd die ik hier heb gehad. Als het aan mij ligt, is dit geen definitief afscheid. Ik zal voor altijd een Ajax-speler blijven en hoop snel terug te keren naar Amsterdam, in een andere rol als coach.”