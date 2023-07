Ajax en Tadic akkoord over vertrek routinier

Deze week, waarin Tadic met toestemming van Ajax drie trainingen liet schieten, werd duidelijk dat de torenhoge ambities van de Serviër niet meer overeenkomen met die van de club. Aan het eind van vorig seizoen slaakte Tadic een noodkreet om de selectie te versterken met topspelers. Die bleef door directeur voetbalzaken Sven Mislintat onbeantwoord.

Sinds zijn komst in 2018 werd Tadic drie keer kampioen van Nederland en eindigde hij in het door corona afgebroken seizoen als eerste. In 2019 bereikte hij met Ajax de halve finale van de Champions League. Na 241 duels eindigt de teller op 105 doelpunten en 112 assists.

