Bayern München bijt zich vast in Sergiño Dest

Bayern München wil Sergiño Dest. Ⓒ ANP/HH

FC Bayern München heeft deze week een bliksembezoek aan Amsterdam gebracht. De Duitse topclub meldde zich in januari al bij Ajax voor Sergiño Dest (19), leek door de financiële gevolgen van de coronacrisis af te haken, maar heeft zich inmiddels in de vleugelverdediger vastgebeten. FC Barcelona, dat zoals bekend financieel nog met handen en voeten is gebonden, zit op het vinkentouw.