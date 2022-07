Klaver met nationaal record naar halve finale 400 meter op WK, ook Bonevacia door

Klaver haalde ook een flinke hap af van haar persoonlijk record, dat op 50,80 stond. Ze liep vrijdag ook al heel sterk in de estafette 4x400 meter gemengd, waarin ze met Bol, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen zilver veroverde. Haar splittijd was toen 49,32. De halve finales van de 400 meter zijn woensdag.

Ook Bonevacia naar halve eindstrijd

Liemarvin Bonevacia heeft zich bij de mannen geplaatst voor de halve finales van de 400 meter. De Nederlands kampioen eindigde in zijn series als tweede in een tijd van 45,82 en dat volstond om door te dringen tot de volgende ronde.

Bonevacia won vrijdag op de openingsdag van de WK zilver met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengd. Hij was aanvankelijk heel blij, maar zijn stemming sloeg om toen hij zag dat hij in de finale bijna 1,5 seconde langzamer was dan in de series. Het besef drong door dat Nederland goud had gewonnen als hij een tijd had gelopen die bij zijn status paste.

De 33-jarige Bonevacia won vorig jaar zilver op de Olympische Spelen met de mannenploeg op de 4x400 meter. Hij haalde individueel de finale van de 400 meter en is houder van het Nederlands record met 44,48.