Klaver met nationaal record naar halve finale 400m op WK, Vetter tweede na drie onderdelen zevenkamp

Klaver haalde ook een flinke hap af van haar persoonlijk record, dat op 50,80 stond. Ze liep vrijdag ook al heel sterk in de estafette 4x400 meter gemengd, waarin ze met Bol, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen zilver veroverde. Haar splittijd was toen 49,32. De halve finales van de 400 meter zijn woensdag.

„Het begint erop te lijken”, zei de 23-jarige Klaver over haar nationale record. „Het is de bevestiging dat ik dit seizoen hard en goed heb gewerkt. Ik ben ook heel blij met de samenwerking met mijn coach Bram Peters. Hij heeft er ook voor gezorgd dat ik zelfverzekerder ben.”

De 23-jarige atlete waagde zich niet aan voorspellingen over wat nog meer mogelijk is. „Misschien was dit wel het maximale, maar dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Het is een feit dat ik me goed voel en dat het eindelijk goed zit.”

Eveline Saalberg werd in de series van de 400 meter uitgeschakeld. Ze eindigde als zevende en laatste in haar heat met een tijd van 52,59.

Ook Bonevacia naar halve eindstrijd

Liemarvin Bonevacia heeft zich bij de mannen geplaatst voor de halve finales van de 400 meter. De Nederlands kampioen eindigde in zijn series als tweede in een tijd van 45,82 en dat volstond om door te dringen tot de volgende ronde.

Bonevacia won vrijdag op de openingsdag van de WK zilver met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengd. Hij was aanvankelijk heel blij, maar zijn stemming sloeg om toen hij zag dat hij in de finale bijna 1,5 seconde langzamer was dan in de series. Het besef drong door dat Nederland goud had gewonnen als hij een tijd had gelopen die bij zijn status paste.

De 33-jarige Bonevacia won vorig jaar zilver op de Olympische Spelen met de mannenploeg op de 4x400 meter. Hij haalde individueel de finale van de 400 meter en is houder van het Nederlands record met 44,48.

Bonevacia beet van zich af na de series van de 400 meter op de WK atletiek in Eugene. De Nederlands kampioen had zich gestoord aan de negatieve teneur van de berichten in de Nederlandse media over zijn optreden in de finale van de 4x400 meter estafette gemengd op vrijdag.

Bonevacia liep daarin een voor zijn doen matige tijd (46,50), die Nederland mogelijk een gouden medaille kostte. „Ik vind dat er wel een beetje meer respect voor mijn prestatie mag zijn. Ik heb me vrijdag opgeofferd voor het team en voor Nederland. Jullie moeten juist trots zijn dat we zilver hebben gehaald”, zei hij.

De 33-jarige atleet had duidelijk behoefte om een statement te maken. „De regels zijn veranderd, er mag nog maar één atleet worden gewisseld voor de finale. Ik besloot om twee keer te lopen op vrijdag, zowel de series als de finale. In de series heb ik mezelf opgeblazen om heel hard te gaan (44,93). Als ik niet had geknald in de series, dan hadden we de finale misschien niet eens gehaald. Ik wist dat de finale zwaar zou worden voor mij, want ik had spierpijn en mijn benen waren nog vermoeid, maar ik wist ook dat Femke Bol haar werk zou doen.”

Bol verving Eveline Saalberg in de finale en liep inderdaad een fenomenale ronde, waarin ze op de laatste meters het gat naar de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek dichtliep en op slechts 0,08 seconde het goud miste.

Bonevacia was zondag duidelijk in betere doen. Hij eindigde in zijn series als tweede in een tijd van 45,82 en dat volstond om door te dringen tot de halve finales, die op woensdag worden gelopen. „Het ging makkelijk. Ik startte hard en zat meteen goed in de race. Ik hoefde niet voluit te gaan. Ik zal in de halve finales wel veel harder moeten en mijn beste race moeten lopen. Ik denk dat ik laag in de 44 seconden moet om de finale te halen.”

Vetter tweede na drie onderdelen zevenkamp op WK atletiek

Anouk Vetter staat bij de WK atletiek in Eugene tweede op de zevenkamp na drie onderdelen. De Arnhemse atlete, vorig jaar winnares van het zilver op de Olympische Spelen, haalde uit bij het kogelstoten door dat onderdeel te winnen met een persoonlijk record van 16,25 meter. Vetter begon de zevenkamp al goed met 13,30 seconden op de 100 meter horden en scoorde ook veel punten met 1,80 meter bij het hoogspringen.

Olympisch kampioene Nafissatou Thiam leidt met 3127 punten. De Belgische verdiende gewoontegetrouw veel punten bij het hoogspringen. Zij won dat onderdeel met 1,95 meter.

Vetter heeft in totaal 3003 punten en dat zijn er meer dan ze eerder dit jaar na drie onderdelen had vergaard op de zevenkamp in Götzis, waar ze het Nederlands record op 6693 punten bracht.

Emma Oosterwegel, die op de Spelen in Tokio brons won, bezet de zesde plaats in de tussenstand met 2821 punten. De meerkampsters werken maandag 3.30 uur Nederlandse tijd hun vierde onderdeel, de 200 meter af. Op de tweede dag van de zevenkamp volgen nog het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter.