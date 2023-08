Mohammed Kudus: ’Denk dat dit laatste wedstrijd voor Ajax was’

„Ik denk dat er de komende dagen wel meer duidelijk wordt. Maar daar heb ik geen controle over. De gesprekken (met West Ham United, red.) gaan door en we kijken of er een akkoord komt. Dat is niet mijn job. Ik moet mijn werk op het veld doen.”

Dat deed hij: met de 0-1, 0-2 en 0-4. „Of ik iets had te bewijzen? Nee, ik wil altijd belangrijk zijn voor het team”, aldus de maker van een hattrick. Kudus vond het treffen met de Bulgaren niet zijn beste wedstrijd ooit voor Ajax.

„Ik denk dat er betere optredens zijn geweest. Ik vond het niet moeilijk om ondanks alle transferperikelen te spelen. Ik leef in het heden. Of West Ham United een mooie club is? Ja. Hoezeer ik Ajax ga missen? Dat zeg ik als er een akkoord is.”

Ook Steijn denkt dat Kudus laatste duel voor Ajax heeft gespeeld

Ook trainer Maurice Steijn denkt dat Kudus zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. „Ja, daar lijkt het wel op”, zei hij.

Kudus kreeg een publiekswissel van Steijn. „Dat verdiende hij. Knap dat hij ondanks alle transferperikelen zo stoïcijns is gebleven”, zei de coach van Ajax. „Hij is een van onze topspelers. Hij kan een goal maken, een assist geven en is ijzersterk. Hij kan op veel posities uit de voeten en ligt ook heel goed in de groep. Als het helemaal definitief is, dan gaan we hem zeker missen.”