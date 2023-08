Sifan Hassan is ’trots en dankbaar’ na bronzen 1500 meter, maar ook toe aan rust

BOEDAPEST - Daar wappert dan toch de Nederlandse vlag om de smalle schouders van Sifan Hassan. Na haar derde plaats op de 1500 meter is er bepaald geen sprake van dolle vreugde, maar wel van intense tevredenheid. Blijkbaar is dit nu het hoogst haalbare op deze korte afstand, beseft de vrouw die in april nog een marathon won. Na de schok van zaterdagavond – toen ze viel op de 10.000 meter met goud voor het grijpen – geldt dit als een knappe prestatie.

Sifan Hassan snelt naar het brons op de 1500 meter. Ze moet er even van bij komen. Ⓒ ANP/HH