Trefzekere Ronaldo zorgt er voor dat Juventus koppositie verstevigt

Cristiano Ronaldo scoorde twee keer voor de thuisclub. Juve is nu vier punten los van nummer 2 Inter. Vlak voor de rust kwam het aandringende Juventus op voorsprong. Ronaldo trof doel met een van richting veranderd schot. Het was alweer de zevende opeenvolgende competitiewedstrijd waarin de Portugese sterspeler tot scoren kwam.

Met een rake kopbal tekende invaller Andreas Cornelius, die Ronaldo aftroefde in een luchtduel, in de 55e minuut voor de verrassende gelijkmaker. Kort daarna zette Ronaldo, op aangeven van Paulo Dybala, Juventus met zijn zestiende competitietreffer opnieuw op voorsprong. De thuisploeg en met name de ijverige Ronaldo verzuimden daarna de score verder uit te bouwen.

