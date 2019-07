Kruijswijk na tijdverlies: ’Ik doe er niet dramatisch over’

„Ik doe er niet dramatisch over, want vorig jaar zat ik in de eerste bergetappe ook niet bij de eerste vijf”, aldus Kruijswijk in een eerste reactie voor de NOS. Ik had er wel rekening mee gehouden dat het niet de ideale klim was voor mij als er afwachtend zou worden gereden. Dat bleek, want toen het in de laatste kilometer volle bak ging, had ik niet de benen om mee te gaan.”

Kruijswijk wilde er verder niet te veel conclusies over zijn vorm aan verbinden. „Ik had niet mijn beste dag, maar er komt nog een heleboel aan. De Tour duurt nog twee weken.”

