FC Den Bosch likt wonden na racisme

AMSTERDAM - FC Den Bosch staat vandaag in het middelpunt van de belangstelling. Niet vanwege de sportieve prestaties, maar vanwege de racistische bejegening van Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira door een deel van de Bossche aanhang. De gebeurtenissen in Den Bosch hebben veel losgemaakt in binnen- en buitenland. De racistische scheldpartijen richting Mendes Moreira hebben de internationale pers gehaald en worden behandeld op nieuwssites in heel Europa. Bij de persconferentie van het Nederlands elftal hebben bondscoach Ronald Koeman en Georginio Wijnaldum het racisme en de houding van FC Den Bosch fel veroordeeld.