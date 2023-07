Gerónimo Rulli ontbreekt op training van Ajax

Drie dagen nadat Maurice Steijn de Argentijn tot zijn eerste doelman bombardeerde, is het duidelijk dat de routinier – net als eerder Dusan Tadic, Steven Berghuis én Steijn zelf – baalt van het uitblijven van versterkingen. In de Spaanse pers werd al gemeld dat Rulli ongelukkig is bij Ajax en zou willen terugkeren naar Villarreal. In een persoonlijk gesprek met Steijn en diens assistent Hedwiges Maduro liet hij daar in het trainingskamp in Herzogenaurach echter niets van blijken.

In het oefenduel met Augsburg maakte de keeper een ongeïnteresseerde indruk. Daarna werd bekend dat Ajax een poging onderneemt om Nick Olij van Sparta over te nemen. De oude bekende van Steijn zou als tweede doelman komen en de strijd moeten aangaan met Rulli. Indien die echter op een transfer aanstuurt en daadwerkelijk vertrekt, moet Ajax twaalf dagen voor de start van de Eredivisie op zoek naar nóg een keeper.