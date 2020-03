Verschillende generaties coureurs genieten op Zandvoort

En dat zorgde ook voor mooie plaatjes. Niet alleen van de Red Bull-coureur in de kombochten, de Hugenholtz- en Arie Luyendijk-bocht, maar ook van de verschillende generaties coureurs op het circuit.

Verstappen (22) stapte na zijn rondjes in de RB8 in een Aston Martin, samen met – jawel – Arie Luyendyk (66). In de andere auto namen Jos Verstappen en Jan Lammers (63), sportief directeur van de Dutch Grand Prix, plaats. Later stapte de woensdag jarige Jos (48) ook nog bij zijn zoon in.

Luyendyk was speciaal voor het vernieuwde Circuit Zandvoort, dat wordt klaargemaakt voor de terugkeer van de Formule 1 in mei, overgevlogen uit de Verenigde Staten. Over ’zijn’ bocht zei de tweevoudig Indy 500-winnaar: „Die geeft echt een dimensie aan Zandvoort. De bocht is nu zo gebouwd dat de coureurs met meer snelheid het rechte stuk oprijden en vlak vóór de Tarzanbocht kunnen inhalen. Ik zie wel voor me dat ze zelfs met zijn tweeën naast elkaar door de bocht gaan.”

Bekijk ook: Max scheurt over vernieuwd circuit Zandvoort

De ervaren coureur had overigens niet verwacht dat circuit Zandvoort zijn naam zou behouden met de komst van de Formule 1. „Ik dacht eerlijk gezegd dat ze mijn naam wel zouden inruilen voor een commerciële naam, de Heineken-bocht of zo. Ik voel me vereerd dat mijn naam is gebleven.”