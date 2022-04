Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-topscorer droomt van succes in Champions League, maar strandt wéér in kwartfinale Schiet Jill Roord haar maatje Vivianne Miedema naar uitgang bij Arsenal?

Door Lars van Soest

Een veelzeggende blik bij Vivianne Miedema na de nederlaag tegen VfL Wolfsburg. Eerder werd in Engeland met 1-1 gelijkgespeeld. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Natuurlijk zochten ze elkaar donderdagavond op het veld af en toe even op. Zo ook na afloop. Ze kennen elkaar al zo’n beetje de helft van hun leven. De glimlach was het grootst bij Jill Roord (24). Natuurlijk, de Oldenzaalse had zojuist haar club VfL Wolfsburg aan het langst eind getrokken in de kwartfinale van de Champions League. Vivianne Miedema (25) uit Hoogenveen wandelde in het shirt van Arsenal teleurgesteld het veld af. Het was mogelijk haar laatste Europese wedstrijd in het shirt van The Gunners...