Hoe reageert geëmotioneerde Raymond van Barneveld op deze dreun?

Premium Glossy

Stomende seks met de ski-leraar en daarna een ijskoude douche

Die knappe skileraar zag haar ook wel zitten. Net een wintersprookje! Maar het loopt net even anders af dan deze gescheiden moeder had gehoopt. Ze biecht haar verhaal op in de nieuwe VROUW Glossy Opgebiecht Winterspecial die nu in de winkel ligt.