Real Madrid is laatste klus Carlo Ancelotti

De 63-jarige Italiaan keerde vorig jaar terug in Madrid, waar hij tussen 2013 en 2015 ook al had gewerkt. Ancelotti had daarna Bayern München, Napoli en Everton onder zijn hoede. Hij leidde Real afgelopen seizoen niet alleen naar de Spaanse titel, maar ook naar de winst van de Champions League. In zijn eerste periode bij de Madrilenen had Ancelotti in 2014 ook al de Champions League gewonnen.

Het contract van de gelouterde Italiaan loopt door tot de zomer van 2024. Zijn ploeg begint zondag aan de Spaanse competitie met een uitwedstrijd tegen Almería.

Op de persconferentie zei Ancelotti verbaasd te zijn dat Toni Kroos ontbreekt op de lijst van dertig spelers die zijn genomineerd voor de Gouden Bal. „Dat verrast me, want Toni had een fantastisch seizoen. Dat geldt ook voor spelers als Valverde, Militão en Alaba. Maar ik begrijp ook wel dat ze niet alle spelers van Real Madrid kunnen nomineren.” Thibaut Courtois, Casemiro, Luka Modric, Vinícius Júnior en Karim Benzema, de favoriet voor de ’Ballon d’Or’, staan net als zomeraanwinst Antonio Rüdiger wel op de lijst namens de winnaar van de Champions League.