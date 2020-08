Price brengt Van Gerwen derde nederlaag in vier dagen toe

Na verliespartijen tegen Glen Durrant en Gary Anderson herstelde Mighty Mike zich vrijdag met een zege op Nathan Aspinall, maar zaterdag ging het opnieuw mis. Gerwyn Price was met 8-4 te sterk.

Van Gerwen werd in de eerste leg direct door The Iceman gebroken en liep de rest van het duel achter de feiten aan. Price vergrootte zijn voorsprong naar 2-0, Van Gerwen kwam terug naa 2-1 maar vervolgens gingen alle remmen los bij Price, die uitliep via 5-1 naar een 7-2 voorsprong.

Één matchdart nodig

Van Gerwen kon het gaatje nog verkleinen naar 7-4, maar via zijn eerste matchdart in de twaalfde leg maakte Price het karwei vakkundig af.

Door de nederlaag zakte Van Gerwen naar de vijfde plaats in de Premier League, omdat Aspinall won, Anderson een punt pakte, en zelfs de verliezende Peter Wright ging de Brabander op legsaldo voorbij. Van Gerwen speelt zondagavond tegen Michael Smith.