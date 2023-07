Tes Schouten bij WK naar halve eindstrijd 100 meter school

Schouten, die de afgelopen tijd indruk maakte met een reeks Nederlandse records op de 100 en 200 meter school, was na afloop niet helemaal tevreden over haar eerste race bij dit WK. „Het was niet heel slecht. Maar zo’n eerste race voelt altijd een beetje gek. De raceopbouw was wel goed. Maar ik weet dat ik in de halve finales harder moet en ik weet ook dat ik dat kan.”

Schouten verblijft met de Nederlandse ploeg al een week in Japan en was blij dat ze mocht beginnen. „Het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Natuurlijk wil je de finale halen, maar ik zie wel of dat gaat lukken.”

Imani de Jong kwam in actie in de series van de 1500 meter vrij. Met een tijd van 16.51,22 eindigde ze als 25e. De beste acht zwemsters kwalificeerden zich op dit nummer voor de finale. Op de 400 meter vrij finishte de WK-debutante zondag als 21e.

De Waard en Toussaint naar halve finale 100 rug

Maaike de Waard en Kira Toussaint hebben zich bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka geplaatst voor de halve finales van de 100 meter rug. De 26-jarige De Waard ging met een tijd van 59,89 als zevende door. Nederlands recordhoudster Toussaint kwalificeerde zich met de vijftiende tijd (1.00,46) op het nippertje. De beste zestien zwemsters uit de series mogen later deze maandag uitkomen in de halve eindstrijd.

De Waard was te spreken over haar tijd. „Dit is mijn eerste 59’er in de ochtend. Ik ben er tevreden mee. Om de finale te halen moet ik wel een stuk harder, ik hoop dat dit gaat lukken.” De Waard richt zich met het oog op de Olympische Spelen sinds enige tijd volledig op de 100 meter rug. Eerder lag de focus op de 50 meter rug en vlinder. „Maar deze nummers zijn niet olympisch. Daarom heb ik het omgegooid en gaat het op de 100 rug steeds beter.”

De 29-jarige Toussaint baalde van haar tijd. „Ik ben teleurgesteld over mijn race. Ik vind het meestal flauw om te zeggen, maar moet nu echt mijn race terugzien om te weten waar het mis is gegaan.”

Toussaint traint sinds begin dit jaar in Spanje. Ze sloot zich aan bij de trainingsgroep van de Canadese coach Ben Titley na een verblijf in de Verenigde Staten. „Het is wel nog steeds wennen en ik heb een beetje een vervelende periode achter rug, waar ik niet over wil uitweiden. Maar ik heb wel goed kunnen trainen en dit WK was ook een piekmoment. Gelukkig heb ik in de halve finales nog een kans om het beter te doen.”